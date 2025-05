L' Ue pronta a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca vietato anche il rilancio del Nord Stream

Roma, 16 maggio 2025 – Da Tirana, dove si è tenuto il vertice della ComunitĂ politica europea (CPE), l’UE si dice pronta a nuove sanzioni economiche contro la Russia, che includeranno anche il divieto al ripristino dei gasdotti Nord Stream. L’annuncio fatto dalla presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al vertice della CPE, avviene dopo l’approvazione il 14 maggio del 17° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia. Parlando ai media al suo arrivo a Tirana, von der Leyen ha sottolineato come negli ultimi giorni il leader russo Vladimir Putin abbia mostrato il suo vero volto, respingendo o non rispettando le varie richieste di cessate e da ultimo non presentandosi agli incontri, da lui stesso proposti, a Istanbul. “Questo dimostra quali siano le sue reali intenzioni: non vuole la pace”, ha dichiarato la presidente della Commissione UE. 🔗Leggi su Quotidiano.net

