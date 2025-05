l ue lancia il suo database per blindare la cybersicurezza

Questa settimana la Commissione europea, attraverso l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa), ha ufficialmente inaugurato lo European Vulnerability Database, un archivio interoperabile pensato per raccogliere, aggregare e rendere accessibili informazioni sulle vulnerabilità di prodotti e servizi ICT rilevanti per il mercato europeo. È “un passo importante verso il rafforzamento della sicurezza e della resilienza dell’Europa”, ha dichiarato Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva per la Ssovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, sottolineando come il database consenta a istituzioni pubbliche e operatori privati di proteggere gli spazi digitali condivisi con maggiore efficienza e autonomia. Il database, obbligatorio per gli Stati membri in base alle disposizioni della direttiva NIS2, incorpora dati provenienti da fonti ufficiali quali i CSIRT nazionali, i ricercatori del settore e banche dati internazionali a partire dal programma CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) di Mitre. 🔗Leggi su Formiche.net

