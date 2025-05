Lucio Corsi si racconta prima della finale dell’Eurovision | Non mi interessa la gara vorrei fare un tour all’estero

Lucio Corsi si prepara alla finale dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, ma il suo cuore è altrove: "Non mi interessa la gara, sogno un tour all'estero." In un incontro con la stampa, l'artista italiano condivide la sua visione musicale e il legame speciale con la sua chitarra a tinte vibranti.

Ecco cosa ha raccontato Lucio Corsi nell’incontro con la stampa in occasione della sua partecipazione all’ Eurovision Song Contest 2025. Lucio Corsi rappresenta l’Italia agli Eurovision Song Contest 2025 e alla vigilia della finale di Basilea si racconta alla stampa, parlando della chitarra a tinte tricolori che ha scelto di portare sul palco: «Ho scelto di portare una chitarra realizzata da Wandrè, artista e liutaio, in stile anni ’50, sembra un otto volante, le dipingeva con il fumo della candela per fare le finiture, ognuna è diversa, sono costruite in un modo inusuale, una placca di metallo compone il manico e le semiacustiche sono bombate verso l’interno». Parla poi di come è andata la performance della semifinale, dove non era in gara: «Tommaso ha un occhio che ammiro molto, ha fatto un ottimo lavoro sulle inquadrature, l’esibizione è un crescendo, partiamo dolci nel primo ritornello e poi si evolve, sono felice della semifinale, attendiamo sabato, non mi interessa l’esito del risultato, la musica non è una gara, una canzone non è un gesto atletico, può suggerire reazioni tra le più disparate ». 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Lucio Corsi si racconta prima della finale dell’Eurovision: «Non mi interessa la gara, vorrei fare un tour all’estero»

