Lucio Corsi si prepara alla finale di Eurovision | qui c’è libertà

Milano, 16 mag. (askanews) – Vero outsider, con Lucio Corsi non sai mai cosa aspettarti. Dopo il tutto esaurito nel suo tour nei club, Lucio Corsi si prepara a rappresentare l’Italia alla finale della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, prevista per sabato 17 maggio all’arena St. Jakobshalle a Basilea, Svizzera. Si è inoltre esibito fuori gara durante la semifinale di martedì 13 maggio. Questo il suo racconto: “Ora aspettiamo sabato la finale, per ora è una bella esperienza per me la semifinale è stata emozionante, è stata bella soprattutto per il fatto che ci fosse così tanta gente in arena. Ho portato l’armonica e il pianoforte e le chitarre che non suonano però insomma sono lì a farci compagnia. Poi la scenografia è praticamente quella che porto nei tour sia nel tour nei club che ho fatto fino a poco prima dell’Eurovision sia quello estivo e con questi super amplificatori alle nostre spalle anche per dimostrare un po’ l’importanza di questi elementi sia per me che per Tommaso”. 🔗Leggi su Ildenaro.it