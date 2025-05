Lucio Corsi nel museo di Tinguely | Le canzoni sono arte in movimento

A Basilea, il museo Tinguely si anima in un tributo ai cento anni del maestro della cinetica, Jean Tinguely. Lucio Corsi, in vista della finalissima dell’Eurovision Song Contest con "Volevo essere un duro", fonde la sua musica con l’arte in movimento, creando un’esperienza unica che celebra l'interconnessione tra suono e movimento.

Basilea celebra i cento anni di Jean Tinguely e Lucio Corsi, alla vigilia della finalissima dell’Eurovision Song Contest che lo vede domani sera disputarsi sul palco della St. Jakobshalle il titolo di questa 69ÂŞ edizione con la sua Volevo essere un duro, accetta di affiancare la cinetica delle sue canzoni a quella delle opere realizzate dallo scultore svizzero, parlando di questo e altro nel giardino del museo disegnato da Mario Botta per quelle sue stravaganti “macchine inutili”. Macchine “gioiose” però “e quindi libere”, come le definiva lui. Proprio come la musica. Tinguely si definiva un artista in movimento. E lei? "Il movimento nella musica è fondamentale. Io, ad esempio, cerco di fare canzoni di cui possa essere soddisfatto e felice di suonarle nel tempo. Ce ne sono alcune, infatti, che non ti seguono negli anni, perchĂ© tu cambi e loro no, mantenendo l’etĂ che gli hai dato quando le hai scritte. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lucio Corsi nel museo di Tinguely: "Le canzoni sono arte in movimento"

