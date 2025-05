Basilea celebra i cento anni di Jean Tinguely e Lucio Corsi, alla vigilia della finalissima dell’ Eurovision Song Contest che lo vede domani sera disputarsi sul palco della St. Jakobshalle il titolo di questa 69ª edizione, accetta di affiancare la cinetica delle sue canzoni a quella delle opere realizzate dallo scultore svizzero, parlando di questo ed altro nel giardino del museo disegnato da Mario Botta per quelle sue stravaganti “macchine inutili”. Macchine “gioiose” però “e quindi libere”, come le definiva lui. Proprio come certa musica. Tinguely si definiva un artista in movimento. E lei? “Il movimento nella musica è fondamentale. Io, ad esempio, cerco di fare canzoni di cui possa essere soddisfatto e felice di suonarle nel tempo. Ce ne sono alcune, infatti, che non ti seguono negli anni, perché tu cambi e loro no, mantenendo l’età che gli hai dato quando le hai scritte. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lucio Corsi: ‘Le mie canzoni? Magiche come le macchine di Tinguely’