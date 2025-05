Luchè Ghali Rkomi | ecco le migliori uscite della settimana

di Francesca Meglio Il venerdì è sinonimo di nuove uscite musicali, e questa settimana il panorama italiano e internazionale si arricchisce di progetti molto attesi. A prendersi la scena è Luchè, che torna con il suo nuovo album “Il Mio Lato Peggiore”, confermandosi uno dei protagonisti più influenti della musica rap italiana e napoletana. Si tratta di un disco che va dritto al punto, senza cercare approvazioni o consensi facili. È schietto, deciso e a tratti provocatorio, con testi ricchi di opinioni forti e una scrittura che non smette mai di spingere oltre i confini. Rappresenta senza dubbio il lato più oscuro, ma anche quello più autentico di Luchè. E per chi si lascia coinvolgere davvero, potrebbe rivelarsi il suo lavoro più intenso e significativo. All’interno dell’album trovano spazio anche numerosi featuring di grande impatto, tra cui spiccano collaborazioni con alcuni dei suoi più fedeli compagni di viaggio, come CoCo e Geolier, e joint track di peso con artisti del calibro di Giorgia e Marracash, che aggiungono ulteriore valore e varietà al progetto. 🔗Leggi su Ildenaro.it