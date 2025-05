Luchè al Vulcano Buono il 19 maggio Firmacopie in piazza Capri del nuovo cd Il mio lato peggiore

Il 19 maggio 2025, alle ore 17.00, il Vulcano Buono ospiterà Luchè per un esclusivo firmacopie in piazza Capri. I fan potranno incontrare l'artista e far firmare il suo nuovo album, "Il mio lato peggiore", appena uscito il 16 maggio. Non perdere questa unica occasione nel Sud Italia!

Martedì 19 maggio 2025, alle ore 17.00 in piazza Capri, appuntamento con il firmacopie di Luchè, unica tappa in un centro commerciale del Sud Italia. I fan potranno acquistare e farsi autografare l’ultimo album, uscito oggi 16 maggio, dal titolo “Il mio lato peggiore”. “IL MIO LATO PEGGIORE” “Il mio lato peggiore” non è solo . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Luchè al “Vulcano Buono” il 19 maggio. Firmacopie in piazza Capri del nuovo cd “Il mio lato peggiore”

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.