Lucchese-Sestri Levante | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Stadio Porta Elisa di Lucca, si accendono i riflettori sulla sfida di Serie C tra Lucchese e Sestri Levante. Un match cruciale per i playout, con tanti interrogativi sulle formazioni e sull'orario della partita. Scopriamo insieme dove vedere il match in tv e le ultime novità sulle squadre.

Allo Stadio Porta Elisa di Lecco si giocherà la gara valevole per i playout di Serie C tra Lucchese-Sestri Levante.

Lucchese-Sestri Levante: oltre1800 biglietti già venduti

gazzettalucchese.it scrive: I tifosi rossoneri stanno rispondendo alla grande in vista della gara decisiva per la permanenza in Serie C di sabato prossimo: lunghe code al botteghino, restano solo alcune centinaia di tagliandi in ...

Lucchese-Sestri Levante 0-0: highlights

