Lucca Juve doppio colpo in attacco possibile! Il piano della dirigenza per arrivare al bomber dell’Udinese Ultimissime

La Juventus lavora intensamente per rinforzare il proprio attacco, con un possibile doppio colpo in vista. Tra i nomi in cima alla lista c'è l'attaccante dell'Udinese, ma non solo: secondo Tuttosport, il club bianconero sta monitorando anche altri talenti, tra cui Retegui dell'Atalanta. Scopriamo gli ultimissimi aggiornamenti sul calciomercato della Juve.

Lucca Juve, doppio colpo in attacco possibile! Il piano del club bianconero e gli ultimi aggiornamenti. Non solo Osimhen. Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Juve segue almeno altri tre attaccanti per la prossima stagione. Si tratta di Retegui dell'Atalanta, del carissimo Jonathan David ed anche di Lorenzo Lucca: il bomber dell' Udinese verrebbe visto come riserva del centravanti titolare. Lucca, dunque, potrebbe arrivare come secondo colpo in attacco, soprattutto in caso di doppio addio di Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani.

