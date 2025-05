Lucca Juve come bomber di scorta avanti tutta! L’Udinese chiede 30 milioni spunta una contropartita gradita | i dettagli

La Juventus punta su Lucca come bomber di scorta, mentre l'Udinese fissa il prezzo a 30 milioni. Intanto, emergono interessanti contropartite che potrebbero soddisfare il club friulano. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa potenziale operazione di mercato che potrebbe rivoluzionare la rosa bianconera nella prossima sessione estiva.

Lucca Juve come bomber di scorta, avanti tutta! L’Udinese chiede 30 milioni, spunta anche una contropartita gradita al club friulano: tutti i dettagli. Non solo il centravanti titolare, nel corso della prossima sessione estiva il calciomercato Juve cercherà di regalarsi anche un bomber di scorta da alternare al numero nove nell’arco della stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il nome in cima alla lista dei desideri è Lorenzo Lucca. Valutato 30 milioni di euro dall’ Udinese, la Vecchia Signora potrebbe pensare di inserire qualche contropartita tecnica per abbassare la parte cash: occhio in tal senso al nome di Rouhi. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juve come bomber di scorta, avanti tutta! L’Udinese chiede 30 milioni, spunta una contropartita gradita: i dettagli

