Luca Zaia | Non voterò ai referendum di giugno come loro sull' autonomia Il Pd | un insulto invitare all' astensione

Luca Zaia annuncia la sua astensione ai referendum del 8 e 9 giugno sull'autonomia, criticando il Partito Democratico per aver invitato al non voto. La polemica si intensifica, simile a quella di Roma tra Ignazio La Russa ed Elly Schlein, evidenziando le tensioni politiche in corso anche a Venezia.

Come a Roma tra Ignazio la Russa e Elly Schlein, anche a Venezia è polemica sui referendum dell?8 e 9 giugno: «Non parteciperò alla formazione del quorum», ha detto il. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Luca Zaia: «Non voterò ai referendum di giugno, come loro sull'autonomia». Il Pd: un insulto invitare all'astensione

Referendum 8-9 giugno: lavoro, cittadinanza e voto da remoto, cosa cambia e come si vota

Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno, dalle ore 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum abrogativi.