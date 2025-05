Luca Terni ospite alla Proloco

Oggi alle 18.30, la Proloco ospiterà Luca Terni per un incontro speciale. L'evento celebrerà il recente premio ricevuto e offrirà l'opportunità di discutere dei suoi progetti televisivi. Non mancherà una dimostrazione gastronomica, che promette di deliziare i partecipanti con sapori e creatività culinarie. Un appuntamento da non perdere!

Sarà Luca Terni l’ospite dell’incontro di oggi alle 18.30 nella troniera della Proloco – che ha organizzato l’evento – per un appuntamento che servirà a celebrare il premio assegnato nei giorni scorsi e per parlare dei suoi impegni televisivi. Ma in programma c’è anche una dimostrazione gastronomica che terrà insieme al fratello Nicola. L’incontro sarà introdotto da Andrea Bramerini, presidente Proloco, e sono previsti gli interventi del presidente della Provincia Francesco Limatola, del direttore de IlGiunco.net Daniele Reali e del sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini. Luca Terni (nella foto), macellaio e chef della Locanda di Ansedonia, è stato premiato nella sala consiliare di Capalbio come ’Maremmano del 2024’, essendo stato il più votato dai lettori dell’ultima edizione di #maremmani de IlGiunco. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luca Terni ospite alla Proloco

