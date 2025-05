luca marinelli padre spaventato nel film diretto dalla moglie alissa jung

(askanews) – Luca Marinelli interpreta un padre che è sempre fuggito dal suo ruolo in Paternal Leave, nei cinema dal 15 maggio. Il film è diretto dalla moglie dell’attore romano, Alissa Jung, attrice e pediatra tedesca che racconta l’incontro, l’avvicinamento, lo scontro tra un giovane uomo in cerca di se stesso e la figlia 15enne. «Certo, rifletto sia sull’essere genitore che sull’essere figlio. Io sono tutti e due, quindi c’erano tante domande dentro di me, anche», ha detto la regista, «anche essendo madre magari da ragazzina ho giudicato delle cose che ora dico: va bene, però siamo anche esseri umani, siamo genitori ma siamo esseri umani, non siamo perfetti». GUARDA LE FOTO Venezia 2019: Luca Marinelli e Alessandra Mastronardi in blu sul red carpet di Martin Eden. Nel film Leo, 15enne tedesca che non ha mai conosciuto il padre, decide di mettersi in viaggio per trovarlo. 🔗Leggi su Amica.it

