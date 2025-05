Luca Bigi ferma il treno | Chiudo sereno

Luca Bigi, pilone reggiano e capitano delle Zebre, chiude il suo percorso nel rugby giocato con un'ultima partita al Lanfranchi di Parma. Domani, contro il Connacht, l'emozione di una carriera ricca di successi e passione si intreccerĂ con il saluto dei tifosi, rendendo questo incontro indimenticabile per tutti gli appassionati.

Le Zebre hanno annunciato la fine della carriera del reggianissimo Luca Bigi, che lascerĂ la franchigia parmense e il rugby giocato al termine della partita di domani pomeriggio allo stadio Lanfranchi di Parma contro gli irlandesi del Connacht, ultima giornata dello United Rugby Championship. Nato nel 1991, tallonatore (il ruolo del giocatore con la maglia numero 2 che in mischia deve agganciare la palla con il tallone per passarla indietro al mediano di mischia), due figli piccoli, Bigi ha iniziato la propria avventura nelle Zebre nel 2019, ultima e finalmente stabile tappa di una carriera che all’inizio, per sete di migliorarsi, è passata freneticamente dal Rugby Reggio al Viadana, al Richmond, al Petrarca, al Benetton. Bigi, “Bigio” per gli amici e i tifosi, ha collezionato 72 partite con le Zebre e 48 caps con la nazionale azzurra, della quale è stato anche capitano. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Luca Bigi ferma il treno: "Chiudo sereno"

