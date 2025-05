Love Death & Robots – Stagione 4: la spiegazione del finale di ogni episodio Il quarto volume della serie antologica animata Love Death & Robots di Netflix presenta 10 storie diverse che coprono un’ampia varietà di argomenti e che qui analizziamo più da vicino. Come ormai noto, ogni episodio nasconde una verità più profonda sullo strano mondo moderno in cui viviamo o sui fantastici mondi fantascientifici verso cui ci stiamo dirigendo. Ecco perché si è da subito imposta come una delle migliori serie su Netflix e fortunatamente ciò viene confermato anche da questa quarta stagione. Uno degli obiettivi di ogni volume è inoltre quello di portare Love Death & Robots a “nuove vette”, e anche in questo i nuovi episodi non hanno deluso. Dalle critiche pungenti alla società moderna ai sentiti viaggi di illuminazione spirituale e religiosa, fino a un raro cortometraggio in live-action, il quarto volume ha aperto una nuova strada per la serie antologica. 🔗Leggi su Cinefilos.it

