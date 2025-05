Lotto la dea bendata fa tappa in Sicilia | a Messina e Librizzi vinti 35 750 euro

La Dea Bendata ha sorriso alla Sicilia nell'ultima estrazione del Lotto, regalando vincite straordinarie. A Messina e Librizzi, sono stati vinti 35.750 euro, con la cifra più alta di 26.750 euro grazie al terno 8-9-34. Questi colpi fortunati si inseriscono tra le migliori vincite della settimana, portando entusiasmo e speranza nella regione.

La Dea bendata ha baciato la Sicilia nell’ultima estrazione del Lotto con tre super vincite che si sono piazzate nella top 10 del concorso in questione. La più alta, pari a 26.750 euro, è stata centrata – secondo quanto riporta Agimeg – a Messina per effetto del terno 8-9-34 sulla ruota di. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Lotto, la dea bendata fa tappa in Sicilia: a Messina e Librizzi vinti 35.750 euro

