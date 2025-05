Lotto e 10eLotto | doppia vincita in provincia di Salerno

La dea bendata continua a sorridere alla provincia di Salerno! Durante l'estrazione del Lotto del 15 maggio, una fortunata quaterna sulla ruota di Cagliari ha portato 12 mila euro a Vallo della Lucania. Ma non finisce qui: un altro giocatore ha festeggiato una vincita di 20 mila euro al 10eLotto, rendendo la giornata indimenticabile.

La dea bendata torna a baciare la provincia di Salerno. Nell'ultima estrazione di giovedì 15 maggio, 12 mila euro sono stati vinti al Lotto a Vallo della Lucania, in un punto vendita di Via Gioacchino Murat, grazie a una quaterna sulla ruota di Cagliari. La seconda vincita da 20mila euro, al.

