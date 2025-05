Tutte le combinazioni possibili per vincere il campionato da parte del Napoli e dell’Inter, ecco cosa può succedere già domenica Il Napoli continua ad inseguire il sogno Scudetto, ora unico obiettivo concreto – dopo aver sigillato matematicamente la Champions League – anche per Antonio Conte e l’intera squadra. Dopo il pareggio deludente nell’ultima sfida in casa contro il Genoa, ora gli azzurri conducono la classifica con un solo punto di vantaggio sull’Inter. I nerazzurri, privi di forze e di Lautaro Martinez, dovranno fare risultato domenica sera contro la Lazio per rimandare la festa azzurra ancor prima della fine del campionato. Il Napoli invece sarà impegnato al ‘ Tardini ‘, dove lo aspetta un Parma ricco di motivazioni e ancora in cerca della salvezza matematica. Napoli, domenica può arrivare lo Scudetto: tutte le combinazioni possibili. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lotta Napoli-Inter, cosa può succedere domenica: tutte le combinazioni