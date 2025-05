Milano, 16 mag. (askanews) - Ispirare il cambiamento. Un cambiamento non più rimandabile se a ridosso di un'area protetta, tra canneti e graminacee, l'irresponsabilità dell'uomo è in grado di abbandonare decine e decine di bottiglie di birra vuote, lattine, scarpe e persino la batteria di un'auto. Siamo a Quartu Sant'Elena, a ridosso del Parco Regionale Molentargius, tra le zone umide più importanti d'Europa (per la ricchezza della biodiversità ), dimora preferita dei fenicotteri rosa (e altri uccelli acquatici). Da qui Ichnusa, che produce la sua birra a pochi chilometri nello stabilimento di Assemini, ha scelto di partire per la nuova "stagione" della raccolta delle bottiglie di vetro abbandonate nell'ambiente. Per confermare il legame con la sua terra ma anche per ispirare il cambiamento: "Il legame con il territorio e con quest'isola nasce da un percorso molto lungo - ci ha raccontato Leo Gasparri, responsabile comunicazione di Ichnusa - noi abbiamo iniziato a collaborare nel 2018 con Legambiente, abbiamo iniziato prima ad occuparci delle spiagge abbiamo fatto poi un progetto di riforestazione che si è concluso proprio all'inizio di quest'anno e oggi siamo qui invece per la seconda edizione de Il nostro impegno di questa campagna che ha un messaggio forte 'Se deve finire così non beveteci nemmeno' e che non solo è un messaggio di sensibilizzazione ma è anche una campagna di azioni concrete. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lotta all'abbandono del vetro: Ichnusa si prende cura del territorio