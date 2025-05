Londra | Putin deve pagare per no a pace

Il premier britannico, Keir Starmer, ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin deve affrontare le conseguenze del suo rifiuto di negoziare la pace. Condannando la sua tattica di procrastinazione, Starmer ha sottolineato che il continuo spargimento di sangue in Ucraina è inaccettabile e richiede un'azione decisa da parte della comunità internazionale.

7.00 Il premier britannico ha detto che il presidente russo deve "pagare il prezzo per il suo rifiuto di fare la pace". "La tattica di Putin di tergiversare e temporeggiare, mentre continua a uccidere e causare spargimenti di sangue in tutta l'Ucraina è intollerabile". Le parole di Starmer prima del summit Comunità politica europea in Albania, mentre in Turchia partono i colloqui tra delegazioni. Grandi assenti proprio Putin e -alla notizia del forfaitZelensky che si era detto pronto a incontrare lui ma non altri russi.

