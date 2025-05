L’omicidio di Fregene | fermata la compagna del figlio della vittima simulata una tentata rapina

A Fregene, il tragico omicidio di Stefania Camboni, una donna di circa 60 anni, ha shocking la comunità. Ritrovata morta nella sua abitazione, la situazione si complica con il fermo della compagna del figlio della vittima, accusata di aver simulato una tentata rapina. Le indagini continuano mentre la verità emerge lentamente dall'oscurità del crimine.

Stefania Camboni, una donna di circa 60 anni, è stata ritrovata morta nella sua abitazione a Fregene, in via Agropoli: la scoperta dell’omicidio nella mattinata di ieri, nel corso della giornata l’evoluzione dela vicenda con il fermo della compagna del figlio della donna uccisa. Il corpo è stato scoperto dal figlio, che vive con la . L’omicidio di Fregene: fermata la compagna del figlio della vittima, simulata una tentata rapina L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’omicidio di Fregene: fermata la compagna del figlio della vittima, simulata una tentata rapina

