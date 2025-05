L'omaggio del Bologna al pilota Mercedes Kimi Antonelli dopo la vittoria della Coppa Italia FOTO

Il Bologna celebra il giovane talento di Formula 1, Kimi Antonelli, pilota del team Mercedes e accanito tifoso rossoblù, con un omaggio speciale dopo la sua vittoria nella Coppa Italia. Un gesto che sottolinea il legame tra sport e passione per i colori della città. Ecco le immagini di questo significativo tributo.

Il Bologna rende omaggio al giovanissimo pilota del team Mercedes di F1 e tifosissimo rossoblù Andrea Kimi Antonelli. Dopo la vittoria della. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Kimi Antonelli va a fare caroselli per il Bologna con la macchina da 200mila euro: tifosi increduli

Come scrive fanpage.it: Il giovane pilota della Mercedes non ha resistito e, dopo la conquista del trofeo, è sceso a festeggiare al volante del suo bolide extra-lusso: "Abbiamo ...

Centrale 118 Bologna: pilota colpito da infarto dopo gli avvelenamenti

La centrale del 118 Emilia Est a Bologna continua a vivere momenti di tensione. Dopo una serie di presunti avvelenamenti che hanno coinvolto diversi operatori, un nuovo episodio ha scosso la comunità: un pilota dell'elisoccorso, di 58 anni, ha subito un arresto cardiaco mentre si trovava in sede, in attesa di una chiamata di emergenza.