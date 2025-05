L’olio di semi fa male? Piccola indagine da Tik Tok agli studi scientifici

Non sappiamo esattamente quando abbiamo cominciato a riconsiderare il nostro rapporto con gli oli di semi, oramai un trend topic su Tik Tok. Forse è stato quando una bottiglia di olio extravergine ha superato i 15 euro al supermercato, mentre il più umile olio di arachidi restava tranquillamente sotto i due. Forse quando abbiamo scoperto le mille teorie legate a quanto l’olio di semi faccia male o, probabilmente, è stato leggendo l’ ultimo studio pubblicato su JAMA Internal Medicine, che ha ribaltato anni di panico nutrizionale vedendo improvvisamente i consumatori di oli vegetali (sì, anche quelli di semi) più longevi e meno soggetti a malattie cardiovascolari e non solo. Un bel dibattito per chi si era ormai convinto che cucinare con l’olio di semi fosse l’equivalente nutrizionale del bere cinque cocktail a sera. 🔗Leggi su Amica.it

