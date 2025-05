locatelli recepite modifiche proposte al bando home care premium

ROMA (ITALPRESS) – “A seguito delle diverse segnalazioni ricevute abbiamo avuto varie interlocuzioni con l’INPS per chiedere le opportune modifiche al Bando Home Care Premium 20252028. Ringrazio il Ministero del Lavoro per la preziosa collaborazione, l’Inps e gli uffici che hanno lavorato insieme per migliorare il bando e andare incontro alle esigenze delle tante persone con disabilitĂ e delle famiglie che usufruiscono di questa misura”. Così il Ministro per le DisabilitĂ , Alessandra Locatelli. “Con l’aumento dei servizi offerti e l’introduzione di ulteriori figure professionali – aggiunge – si garantirĂ un’assistenza piĂą efficiente e soprattutto piĂą attenta ai bisogni e alle esigenze delle persone, che è l’obiettivo delle politiche che stiamo portando avanti anche con la riforma della disabilità ”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

