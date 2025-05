2025-05-15 23:41:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Lo spettacolare sciopero di 53 ° minuto di Lamine Yamal ha aiutato un ringiovanito a Barcellona a garantire il titolo di La Liga con due partite da risparmiare davanti al Real Madrid vincendo a Espanyol. Il prodigio della Spagna Yamal ha portato il suo conteggio a 41 coinvolgenti obiettivi diretti per la stagione tagliando da destra e arricciando un traguardo sensazionale nell’angolo più lontano della rete come parte di una prestazione notevolmente migliorata dai visitatori dopo il riavvio. Il difensore Leandro Cabrera è stato espulso per Espanyol all’80 ° minuto dopo essere stato giudicato per aver fatto oscillare un braccio a Yamal a seguito di una recensione di un arbitro di video e un controllo del monitor per pitchside da parte dell’arbitro Cesar Soto Grado, e Fermin Lopez ha colpito un secondo al 95 ° minuto quando hanno iniziato le celebrazioni di Barcellona. 🔗Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’obiettivo Yamal sublime aiuta la barca al titolo di LA Liga mentre il Real Madrid è deposto