L’obiettivo di Ndoye provoca una crisi totale a Milano

L'obiettivo di Jan Ndoye nella finalissima di Coppa Italia segna una svolta drastica per il Milan, già in crisi profonda. La sconfitta contro il Bologna, avvenuta nel minuto 53, rappresenta l'ennesima delusione per i 'Rossoneri', che faticano a ritrovare la loro identità e sono in ricerca di un riscatto in una stagione complicata.

Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Sport: El gol de Jan Ndoye en el minuto 53 de la final de la Coppa Italia, que sirvió para darle el título al Bolonia, fue la gota que colmó el vaso para un Milan que no levanta cabeza. Los 'Rossoneri' encajaron la enésima decepción de una temporada aciaga en la que han firmado unos números terribles, tanto a nivel nacional, como europeo, y que acabará con una renovación integral de toda la entidad. La revolución iniciada por Stefano Pioli en 2020, que les permitió volver a ganar el Scudetto tras 11 años en blanco, se ha desmoronado por completo. El Milan ha vuelto a perder el rumbo y en el horizonte se prevé un verano muy movido en el que se intentará hacer una limpieza a todos los niveles, tanto deportivo, como institucional.

