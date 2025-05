Lo stato di guerra in Medio Oriente che serve a Israele

L'instabilità permanente in Medio Oriente rappresenta una cruciale opportunità per Israele, soprattutto sotto la guida di Netanyahu. Senza una strategia politica chiara, il premier israeliano sfrutta l'escalation militare come mezzo di consolidamento del suo potere e per garantire l'egemonia nella regione, trasformando il conflitto in un elemento centrale della sua governance. Leggi...

In assenza di una strategia politica credibile, Netanyahu punta tutto sull'escalation militare: la guerra permanente è l'unico collante del suo governo, e lo strumento con cui cerca di mantenere l'egemonia regionale.

