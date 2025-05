Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base

Lo spread tra Btp e Bund chiude invariato a 100 punti base, mantenendo la stabilità rispetto all'avvio della seduta. Il rendimento del Btp a 10 anni si attesta al 3,59%, riflettendo una sostanziale tranquillità nei mercati obbligazionari e evidenziando l'attuale equilibrio tra il debito italiano e quello tedesco.

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza variazioni di rilievo: il differenziale ha concluso la seduta a 100 punti base, sullo stesso livello dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,59%. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo spread tra Btp e Bund chiude piatto a 100 punti base

Segnala lasicilia.it: MILANO, 16 MAG – Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza variazioni di rilievo: il differenziale ha concluso la seduta a 100 punti base, sullo stesso livello dell’avvio. Il rendimento del ...

Lo spread Btp-Bund chiude a 100, giù i rendimenti

Si legge su msn.com: Chiusura in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento sceso a 100 punti base, in flessione di poco meno di un punto rispetto alla chiusura di mercoledì. In forte ca ...

Lo spread Btp-Bund chiude a 101 punti, ai minimi dal 2021

ansa.it scrive: Lo spread tra Btp e Bund chiude a 101 punti, dopo che in giornata ha infranto la soglia dei 100 punti (99,9 punti), ai minimi dal 2021. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,7% e quello tedes ...