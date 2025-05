Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 100 punti

Lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 100 punti base all'apertura, con il rendimento del decennale italiano in leggera discesa al 3,59%, rispetto al 3,62% della vigilia. Un avvio che riflette una certa calma sui mercati, in attesa di sviluppi economici e politici che potrebbero influenzare il panorama finanziario.

