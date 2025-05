Lo sport fa rima con integrazione La missione di Nuovi orizzonti

Lo sport è un potente veicolo di integrazione sociale, e "Nuovi Orizzonti" nasce per sfruttare questa forza. Domani alle 9.30, Villa Camperio a Villasanta ospiterà il convegno "Sport è integrazione", con la partecipazione del professor Raffaele Mantegazza e altri testimonial, per promuovere l’aggregazione attraverso l’attività sportiva e dare vita a nuovi legami.

Nasce “Nuovi orizzonti”, il comitato che utilizzerà lo sport come strumento di integrazione sociale a battesimo domani alle 9.30 in Villa Camperio a Villasanta, durante il convegno “Sport è integrazione”. Testimonial e ideatori d’eccellenza dell’aggregazione, il professor Raffaele Mantegazza, ordinario di Pedagogia all’Università Bicocca di Milano, e Davyd Andryiesh, campione paralimpico regionale di handbike. Il comitato “Nuovi Orizzonti” si propone di far dialogare lo sport con la comunità dal punto di vista sociale, educativo e culturale. Il convegno punterà l’attenzione sul mondo degli atleti paralimpici spesso marginalizzato. Si parlerà di pari diritti, pari opportunità e visibilità nei media, ma anche di difficoltà di accesso agli impianti sportivi e mancanza di strutture adeguate, ostacoli che non possono più essere ignorati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo sport fa rima con integrazione. La missione di “Nuovi orizzonti“

