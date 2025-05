Il vostro analista di mercato vista l’attuale grande difficoltà nel fare previsioni e anche analisi in campo finanziario, si prende una “pausa” e dedica la puntata di oggi al mondo dello sport, sempre più visto come un business e quindi oggetto di grandi investimenti. Fasi di bassa prevedibilità del mercato non sono una novità , ma fatichiamo a trovare un altro periodo storico (almeno dal 1992, anno in cui siamo “scesi in campo” lato finanza) in cui fossero solo la geopolitica, le questioni di equilibrio strategico mondiale, i dazi (e anche i tweets) a determinare i su e giù dei mercati (per la cronaca il recupero a “V” delle borse a cui abbiamo appena assistito è il più rapido e ripido da 50 anni a questa parte). In moltissimi sport la dimensione di business è sempre più importante, assistiamo a investimenti molto ingenti nella leghe sportive, con squadre (e atleti) che toccano valutazioni mai viste in precedenza. 🔗Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lo sport come grande business: investimenti record e crescita globale