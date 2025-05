Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato del mercato del Napoli e della trattativa per Sudakov: « Negli ultimi giorni il Napoli ha inviato un’offerta allo Shakhtar di 35 milioni più 5 ma quest’ultima è stata rifiutata dal club ucraino che ne chiede almeno 40 di base fissa più eventuali bonus. La distanza sembra poca ma non lo è, si rischia di arrivare ad una forbice di 8-10 milioni in base alla differenza tra base fissa, bonus e base variabile ». « Bisognerà capire se il Napoli nei prossimi giorni vorrà rilanciare oppure no. Come sapete gli azzurri lavorano sottobanco e nonostante al momento sia su Sudakov, la società partenopea lavora anche su altre piste ». Non bastano i 35 milioni offerti dal Napoli per Sudakov (Romano). È ancora Sudakov il nome per il Napoli, almeno oggi. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

Lo Shakhtar chiede almeno 40 milioni più bonus per Sudakov. Il Napoli valuta altre piste (Moretto)