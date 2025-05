Lo scontro India-Pakistan e l’esasperazione delle risorse idriche

Lo scontro tra India e Pakistan mette in luce non solo conflitti storici e culturali, ma anche l'inarrestabile esasperazione delle risorse idriche. Giuliano Velotto Romano analizza come la gestione dell'acqua diventi un fattore cruciale in una regione già segnata da tensioni, rivelando la fragilità della pace in un contesto ecologico sempre più complesso.

di Giuliano Velotto Romano Se c’è qualcosa che gli ultimi anni ci hanno insegnato è che la pace è incredibilmente fragile. La recente escalation tra due nazioni in possesso di armi nucleari affonda in radici storiche e culturali profonde ma è impossibile ignorare l’impatto che l’ecologia, l’idrogeologia e i cambiamenti nel clima dell’ultimo secolo hanno avuto e avranno nei rapporti tra queste nazioni. L’India e il Pakistan condividono uno dei fiumi più lunghi del pianeta: l’Indo. Nasce dal Tibet ed è un fiume antichissimo, un“Antecedent drainage stream“ ovvero antecedente al sollevamento tettonico della catena dell’Himalaya (55 Mln di anni fa) ed attraversa la regione contesa del Kashmir, prima dall’area di occupazione Indiana e poi Pakistana, per poi confluire nel territorio di quest’ultimo. 🔗Leggi su Ildenaro.it

