livrea pubblica oggi il nuovo album diario di scavo

La giovane cantautrice Livrea pubblica oggi Diario di scavo, una raccolta di brani con diverse influenze musicali, il racconto track by track. Fuori oggi Diario di scavo, il nuovo progetto discografico di Livrea: una raccolta di otto tracce che si configurano come reperti musicali, testimonianze di un percorso interiore e artistico che fonde la sensibilità della ricerca personale con l’urgenza di raccontarsi attraverso la musica. La focus track Come cani ha già conquistato le playlist editoriali di Spotify Italia (New Music Friday, Anima R&B), Apple Music (New Music Daily, Swipe Pop, Super Indie e Tendenze R&B), e Amazon Music (Rotazione R&B) Dopo esperienze precedenti votate a una produzione sonora levigata e cesellata, con Diario di scavo Livrea cambia rotta e decide di abbracciare l’errore, l’imperfezione, il dettaglio ruvido. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

