live sinner vuole la prima finale agli internazionali d italia paul cerca l impresa

Jannik Sinner punta alla storica finale agli Internazionali d'Italia, seguendo le orme della connazionale Jasmine Paolini. Dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz, l'azzurro si prepara a dare il massimo per conquistare il titolo, sperando di diventare l'ultimo italiano a trionfare nel singolare maschile al Foro Italico.

Jannik Sinner vuole ripetere l'impresa riuscita alla collega azzurra, Jasmine Paolini, e conquistare la prima finale degli Internazionali d'Italia. Nel pomeriggio Lorenzo Musetti si è dovuto arrendere contro Carlos Alcaraz. L'ultimo italiano a vincere il singolare maschile del torneo del Foro Italico è stato Adriano Panatta nel '76

