LIVE Sinner-Paul ATP Roma 2025 in DIRETTA | il pistolero americano tra il n 1 e la finale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale degli Internazionali d’Italia 2025! Oggi, Jannik Sinner affronta il temibile Tommy Paul in un match decisivo per accedere alla finale del Masters 1000 di Roma. Chi avrà la meglio? Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 che coinvolge Jannik SINNER e Tommy Paul. Chi vince è in finale nel Masters 1000 di Roma contro Lorenzo MUSETTI o Carlos Alcaraz. Gli italiani alla conquista della capitale! Una semifinale che lanciò l’azzurro verso l’olimpo, quella proprio contro l’americano al Masters 1000 di Toronto nel 2023, il primo grande titolo del formidabile giocatore da Sesto Pusteria. Il n.1 del mondo può fare già un’impresa, giungere all’ultimo atto del torneo di casa dopo 3 mesi di stop forzato dalle gare. Se lo farà, comunque vada sarà una domenica memorabile al Foro Italico! Il Centrale accoglierà i giocatori nella prima serata romana, che abbiamo visto porta i campi ad essere molto lenti e con le palline che vanno perdendo molto velocemente velocità. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Paul, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il pistolero americano tra il n.1 e la finale

