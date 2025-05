LIVE Sinner-Paul 1-6 6-0 6-3 ATP Roma 2025 in DIRETTA | rimonta rabbiosa del n 1 e finale dei sogni con Alcaraz!

Alla grande finale degli Internazionali d’Italia 2025, Jannik Sinner compie una straordinaria rimonta contro Tommy Paul, chiudendo con un punteggio di 1-6, 6-0, 6-3. Dopo 47 anni, un italiano raggiunge l'ultimo atto del torneo: Sinner sfida il fenomeno Alcaraz in un attesissimo match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

Sinner-Paul, in palio c’è la finale di Roma contro Alcaraz | Risultato in diretta live

Riporta ilfattoquotidiano.it: Sinner ha già sconfitto Paul in tre occasioni su quattro precedenti. L’unica vittoria dell’americano sull’erba di Eastbourne nel 2022. L’ultimo incontro tra i due agli Us Open 2024: l’azzurro vinse in ...

