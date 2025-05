LIVE Sinner-Paul 1-6 6-0 5-3 ATP Roma 2025 in DIRETTA | n 1 al servizio per chiudere!

Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul agli ATP di Roma 2025! Sinner è al servizio, con il punteggio 3-5. Paul resiste e mette sotto pressione l'azzurro, mentre entrambi i giocatori cercano di conquistare i punti decisivi. Clicca qui per aggiornare la diretta e vivere ogni istante di questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Resiste quindi Paul e manda Sinner a servire per il match! A-40 Chiude in due tempi a rete Paul dopo lo slice, seconda palla del 3-5. 40-40 Cattivo rimbalzo che beffa Paul. A-40 Brutto errore di rovescio di Sinner, fuori addirittura dal corridoio. 40-40 Si stampa sul nastro il dritto 'tutto o niente' in recupero in corsa di dritto di Sinner. Parità! 30-40 Servizio slice vincente di Paul. 15-40 Con il dritto Sinner, spaventosa accelerazione: due palle match! 15-30 Sbaglia ancora con il dritto l'americano, azzurro a due punti dalla finale da sogno! 15-15 Colpisce la riga anche Paul con il dritto anomalo. 0-15 Tornato a giocare negli ultimi centimetri di campo Sinner, stecca di rovescio Paul. 5-2 A zero Sinner, ha ritrovato il break di margine! 40-0 Largo di poco il dritto anomalo di Paul, sarebbe stato vincente.

Sinner-Paul, in palio c'è la finale di Roma contro Alcaraz | Risultato in diretta live

Sinner ha già sconfitto Paul in tre occasioni su quattro precedenti. L'unica vittoria dell'americano sull'erba di Eastbourne nel 2022. L'ultimo incontro tra i due agli Us Open 2024: l'azzurro vinse in ...

