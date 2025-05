LIVE Sinner-Paul 1-6 6-0 3-2 ATP Roma 2025 in DIRETTA | si torna ‘on serve’ e c’è un problema fisico

Segui la diretta di Jannik Sinner contro Paul ai quarti di finale dell'ATP di Roma 2025. Sinner sembra avere un problema fisico dopo aver toccato ripetutamente la parte posteriore della gamba destra. Potrebbe influenzare il suo rendimento: attualmente sul 3-2, il nostro tennista mostra segni di difficoltà con il dritto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

Dopo essersi ripetutamente toccato la parte posteriore della gamba destra, forse il gluteo, Sinner ha giocato un game al servizio in cui ha commesso 3 errori, tutti con sospetta circospezione fisica. 3-2 Scomposto sul dritto Sinner, linguaggio del corpo per nulla positivo. 15-40 Lungo il dritto di Sinner, visibilmente preoccupato adesso! 15-30 Brutto errore di rovescio di Paul, ha cercato di fare punto direttamente. Attenzione, si tocca ancora la coscia Sinner. 0-30 Ci voleva, prima di servizio e dritto inside in. Clamoroso candelotto di Paul che fa ripartire lo scambio e poi sbaglia l'azzurro. 0-15 Lungo il rovescio dell'altoatesino. 3-1 Si sblocca Paul, dopo 9 game per Sinner. 40-15 Con la prima l'americano ha finalmente due chance per sbloccarsi.

