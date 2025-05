LIVE Sinner-Paul 1-6 6-0 3-0 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurro prende il largo nel set decisivo!

Segui in diretta l'emozionante sfida tra Jannik Sinner e Tommy Paul agli ATP di Roma 2025! Mentre l'azzurro prende il largo nel set decisivo, Paul cerca di reagire dopo un lungo silenzio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e non perderti neanche un colpo di questo appassionante incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il rovescio dell’altoatesino. 3-1 Si sblocca Paul, dopo 9 game per Sinner. 40-15 Con la prima l’americano ha finalmente due chance per sbloccarsi. 30-15 Slice e rovescio di là Paul. 15-15 Sul nastro si stampa il rovescio di Sinner, altro errore con questo fondamentale. 0-15 Mette clamorosamente nel sacco la volèe di rovescio solo da appoggiare Paul. 3-0 Gravissima indecisione di Paul che perde un punto che pareva fatto. Smash a rimbalzo che l’USA non tira dopo aver girato lo scambio e allora Sinner torna nello scambio, poi erroraccio di rovescio. 40-30 Prende la riga con il cross di dritto Paul, si tocca ancora in zona gluteo Sinner dopo il dritto in allungo. 40-15 Sale sopra il rovescio dopo il servizio Sinner, come fosse uno smash. Poi comodissimo dritto a chiudere. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Paul 1-6, 6-0, 3-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro prende il largo nel set decisivo!

Sinner-Paul, in palio c’è la finale di Roma contro Alcaraz | Risultato in diretta live

