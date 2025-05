LIVE Sinner-Paul 1-6 6-0 1-0 ATP Roma 2025 in DIRETTA | comodissimo 2 set per il n 1

Segui la diretta del match tra Jannik Sinner e Tommy Paul nel primo turno dell'ATP Roma 2025! Con il punteggio di 2-0, Sinner dimostra la sua forza con un impressionante dritto a 161 km/h, ma si tocca la coscia destra. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e emozioni sul Centrale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

2-0 Doppio fallo (3°), si consegna Paul. Seconda 40-A PAZZESCO tracciante lungoriga di dritto di Sinner, che mette alla prova la terra del Centrale lasciando un buco sul campo! Vincente pazzesco a 161kmh. Si tocca la coscia destra Sinner. 40-40 Torna a sbagliare di dritto gratuitamente Paul. Terzo errore di dritto del game. Seconda 40-30 Esce lungoriga di rovescio e fa punto Paul, rimonta da 0-30 e ha la chance di game. 30-30 Cambio slice di Paul, che raccoglie il dritto inside in out di Sinner. Questo è un errore provocato dall'USA. 15-30 Eccolo, il primo errore di Sinner da circa 30? a questa parte. Colpisce male un rovescio. 0-30 Fuori il dritto di Paul dopo il servizio. 0-15 Parte con un errore di rovescio Paul. 1-0 Ace (3°)! A zero Sinner! 40-0 Niente, Sinner non sbaglia più.

Diretta Live Sinner-Paul semifinale Internazionali d'Italia: Jannik avvio shock, lo statunitense vince il primo set

Tutto e troppo facile per Tommy Paul in questo primo parziale! Il tennista a stelle e strisce, infatti, tiene il numero uno al mondo a quindici punti e vince il set.

Sinner-Paul, in palio c'è la finale di Roma contro Alcaraz | Risultato in diretta live

Sinner ha già sconfitto Paul in tre occasioni su quattro precedenti. L'unica vittoria dell'americano sull'erba di Eastbourne nel 2022. L'ultimo incontro tra i due agli Us Open 2024: l'azzurro vinse

Internazionali di tennis, in campo Sinner-Paul 0-1 (1-6 / 2-0), in palio la finale LIVE

In campo Sinner-Paul 0-1 (1-6 / 2-0), in palio la finale contro Alcaraz che nel pomeriggio ha superato in due set Musetti.

