LIVE Sinner-Paul 1-6 3-0 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurro ottiene il break e lo conferma salvandosi dal 15-40!

Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul al torneo ATP di Roma 2025! L'azzurro conquista un break fondamentale, resistendo sotto pressione con uno straordinario rovescio lungolinea. Resta aggiornato su ogni punto chiave e sulle emozioni del match con noi! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 SUPER rovescio lungoriga vincente Sinner! 40-30 Doppio fallo (2°) Paul. 40-15 Sbaglia di dritto dopo il servizio l’USA. 40-0 Servizio e dritto Paul. 30-0 Stecca di dritto il n.1 del mondo. 15-0 Servizio vincente anche per Paul! 3-0 Servizio vincente: game di importanza capitale salvato da 15-40 dal campione azzurro! A-40 Alla grande, in spinta di dritto con margine Sinner. Adesso è lui in comando la maggior parte delle volte! Seconda 40-40 ACEEEEEE (2°)!!! Che campione! 30-40 ACE (1°)!!!!!! 15-40 Che punto! Clamoroso vincente inside in di Paul, lo esplode dopo 15 colpi! 15-30 Altra risposta centrale e profondissima di Paul. Attenzione! 15-15 Rimedia subito però Sinner! Servizio e dritto, da campione. 0-15 Gran passante lungoriga di rovescio Paul. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Paul 1-6, 3-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro ottiene il break e lo conferma salvandosi dal 15-40!

