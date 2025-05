CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Alla grande, in spinta di dritto con margine Sinner. Adesso è lui in comando la maggior parte delle volte! Seconda 40-40 ACEEEEEE (2°)!!! Che campione! 30-40 ACE (1°)!!!!!! 15-40 Che punto! Clamoroso vincente inside in di Paul, lo esplode dopo 15 colpi! 15-30 Altra risposta centrale e profondissima di Paul. Attenzione! 15-15 Rimedia subito però Sinner! Servizio e dritto, da campione. 0-15 Gran passante lungoriga di rovescio Paul. 2-0 ARRIVA il break! Con il dritto in contropiede! Esplode il Centrale! 40-A Lo slice di Paul, poi l’errore di rovescio, coprendolo. Altro errore, seconda chance di break! 40-40 Brutto errore di SInner di rovescio ma prima clamorosa difesa di rovescio di Paul, sembrava punto fatto! 30-40 Doppio fallo (1°)! Primo scricchiolio dell’USA. 🔗Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Paul 1-6, 1-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: può iniziare la partita dell'azzurro, ma c'è un set di ritardo!