LIVE Sinner-Paul 0-3 ATP Roma 2025 in DIRETTA | inizio con break dell’USA e 1 set subito in salita

Segui la diretta di Sinner e Paul nel secondo turno dell'ATP di Roma 2025! Inizio in salita per Sinner, con un break a favore dell'americano. Il match è avvincente, con Paul che si mostra solido in difesa. Aggiornati sulle emozioni in campo! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prova ad uscire vincente di rovescio lungoriga Paul, si ferma in rete. Seconda 15-30 Molto molto bene ancora Paul in difesa, un muro! Poi il cattivo rimbalzo lo premia, attenzione! 15-15 Bruttissimo errore di volo di Sinner, non lo si vede mai mettere out comodissime volèe. 15-0 Servizio e dritto dal centro Sinner! Game già vitale nel primo parziale. 0-3 Servizio vincente e break confermato Paul. Grande inizio per lui. 40-30 Altro gran punto dell’americano, a partire dalla prima slice. Comoda chiusura a segno: palla per scappare subito via. 30-30 Ottimo cross di dritto di Paul, prova a giocare un vincente in corsa Sinner ma è largo. 15-30 Gran prima slice e stavolta comodo dritto a segno Paul. 0-30 Clamoroso errore di dritto a campo spalancato, se prima era aperto. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Paul 0-3, ATP Roma 2025 in DIRETTA: inizio con break dell’USA e 1° set subito in salita

