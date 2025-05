LIVE Sinner inizio shock | Paul si aggiudica il primo set finito per 6-1

Nell'epico avvio degli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner si prepara a ripetere l'impresa della collega Jasmine Paolini, dopo aver dominato il primo set con un sorprendente 6-1. Nel frattempo, Lorenzo Musetti ha dovuto cedere il passo a Carlos Alcaraz, lasciando in attesa l'ultimo italiano vincitore del torneo maschile al Foro Italico.

Jannik Sinner vuole ripetere l'impresa riuscita alla collega azzurra, Jasmine Paolini, e conquistare la prima finale degli Internazionali d'Italia. Nel pomeriggio Lorenzo Musetti si è dovuto arrendere contro Carlos Alcaraz. L'ultimo italiano a vincere il singolare maschile del torneo del Foro Italico è stato Adriano Panatta nel '76 L'articolo LIVE Sinner, inizio shock: Paul si aggiudica il primo set finito per 6-1 proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Sinner, inizio shock: Paul si aggiudica il primo set finito per 6-1

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner, racconto shock: "Volevo lasciare il tennis, non auguro a nessuno quello che ho passato"

Scrive tuttosport.com: MONTECARLO - Poco più di una settimana al rientro di Jannik Sinner dalla squalifica che tornerà sui campi in occasione degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo ha ripreso ad allenarsi a Mon ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bloober Team svela un nuovo trailer live action per The Medium

Nella giornata di oggi Bloober Team ha rivelato un nuovo trailer dal vivo dedicato all’atteso horror psicologico The Medium.