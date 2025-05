LIVE Sinner domina il secondo set e ristabilisce la parità 1-6 6-0 contro Paul | si decide tutto al terzo

Jannik Sinner si aggiudica il secondo set contro Paul, portando il punteggio sul 1-1. Ora, tutto si deciderà nel terzo set. L'azzurro punta a emulare l'impresa di Jasmine Paolini e conquistare la sua prima finale agli Internazionali d'Italia. Intanto, Lorenzo Musetti non riesce a superare Carlos Alcaraz, interrompendo così il sogno italiano nel tabellone maschile.

Jannik Sinner vuole ripetere l'impresa riuscita alla collega azzurra, Jasmine Paolini, e conquistare la prima finale degli Internazionali d'Italia. Nel pomeriggio Lorenzo Musetti si è dovuto arrendere contro Carlos Alcaraz. L'ultimo italiano a vincere il singolare maschile del torneo del Foro Italico è stato Adriano Panatta nel '76 L'articolo LIVE Sinner domina il secondo set e ristabilisce la parità, 1-6 6-0 contro Paul: si decide tutto al terzo proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Sinner domina il secondo set e ristabilisce la parità, 1-6 6-0 contro Paul: si decide tutto al terzo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner domina Ruud e va in semifinale a Roma

msn.com scrive: AGI - "E' stata la mano di Dio" per dirla con Sorrentino, o quella di Papa Leone XIV che forse ha ispirato Sinner nell'udienza di ieri. Più laicamente il 6-0 6-1 rifilato a Casper Ruud che porta l'azz ...

È un Sinner straripante! Domina Ruud in due set (6-0, 6-1) e vola in semifinale a Roma: ora la sfida a Paul

msn.com scrive: Jannik Sinner sfida Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Dopo aver battuto in due set Navone, De Jong e Cerundolo il numero 1 del ranking trova il norvegese sulla strada ...

LIVE Sinner-Navone 6-3, 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: buon rodaggio per il n.1 del mondo!

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 20.54 1 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jannik Sinner debutta a Indian Wells contro Thanasi Kokkinakis: dove vederla in diretta tv

Il tennista italiano Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il suo primo match nel prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells.