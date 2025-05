LIVE Pro Recco-Brescia A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA | liguri per impattare la serie

Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Pro Recco-Brescia, sfida di A1 di pallanuoto 2025! I liguri cercano di impattare la serie dopo la sconfitta all'andata. Un incontro cruciale per entrambe le squadre, pronte a dare il massimo per conquistare la vittoria. Rimanete con noi per gli aggiornamenti in tempo reale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

Pro Recco e Brescia, entrambe le squadre inseguono la vittoria. La prima vuole mettere la serie nuovamente in equilibrio e rinviare il verdetto alla partita decisiva, la seconda vuole chiudere i conti e festeggiare subito il successo del titolo. Nel match valevole per gara 2 di finale scudetto del campionato di serie A1 la Pro Recco riceve in casa al Comunale di Sori l' AN Brescia. La Pro Recco ha saputo scordare rapidamente la sconfitta subita in gara 1 e, ancor di più, la bruttissima prestazione offerta a Mompiano conquistando la finale di andata di Euro Cup. In Serbia la rosa si è sciolta con il trascorrere dei minuti e ha sfoderato una prova fenomenale costruita su una fase difensiva di grande livello e sul cinismo con cui, soprattutto nei momenti decisivi, ha saputo finalizzare la grandissima mole di gioco effettuata, a dir poco leggendario il 9 su 13 messo a referto nel fondamentale della superiorità numerica.

