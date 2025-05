LIVE Pro Recco-Brescia 7-5 A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA | Younger firma un rigore perfetto!

Segui la diretta della sfida tra Pro Recco e Brescia nella A1 di pallanuoto, un match entusiasmante del 2025. Younger realizza un rigore perfetto, mentre Del Lungo si distingue con un’ottima parata. La tensione è alta e il punteggio è serrato: Pro Recco 6, Brescia 5 alla fine del secondo quarto. Resta aggiornato e non perdere neanche un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.22 Parata strepitosa di Del Lungo su Gianazza. 7.10 Gooooooooooooooool, Condemi, di gran forza, Pro Recco-Brescia 7-5. 7.55 Inizia il terzo quarto, palla al Brescia! Si chiude il secondo quarto, Pro Recco-Brescia 6-5. 0.02 Gooooooool, Faraglia approfitta di una respinta difettosa di Del Lungo, Pro Recco-Brescia 6-5. 1.26 Goooooooooool, Cannella con una staffilata perfetta, Pro Recco-Brescia 6-4. 2.01 Parato un tiro di Gianazza. 3.12 Goooooooooool, Durik, azione strepitosa dei padroni di casa, Pro Recco-Brescia 5-4. 4.44 Gooooooooool, Dolce, anche per lui rigore perfetto, Pro Recco- Brescia 4-4. 5.06 Goooooooooool, Younger, primo vantaggio su rigore, Pro Recco-Brescia 4-3. 6.04 Botta di Di Fulvio che non sortisce gli effetti sperati. 7.00 Palo di Fondelli. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pro Recco-Brescia 7-5, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: Younger firma un rigore perfetto!

