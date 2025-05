LIVE Pro Recco-Brescia 3-3 A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA | gran gol di Irving!

Segui in diretta l'emozionante sfida tra Pro Recco e Brescia, valida per la A1 di pallanuoto 2025! Dopo un primo quarto avvincente terminato in parità, 3-3, i tuffi in acqua riprendono con grandi aspettative. Scopri gli highlight e i momenti salienti, compresi i gol di Younger e Faraglia.

7.55 Inizia il secondo quarto con palla a Brescia! Finisce il primo quarto, Pro Recco-Brescia 3-3. 1.31 Goooooooooool, Younger, rispondono subito i padroni di casa, Pro Recco-Brescia 3-3. 1.57 Gooooooooool, Faraglia, pallone che sbatte in rete prima di entrare, Pro Recco-Brescia 2-3. 2.33 Goooooooool, Hallock, schiacciata in rete, Pro Recco-Brescia 2-2. 3.56 Goooooooooool, Irving trova un lungolinea perfetto, Pro Recco-Brescia 1-2. 4.27 Goooooooooooool, Presciutti di forza batte il portiere bresciano, Pro Recco-Brescia 1-1. 5.18 Tiro di Presciutti respinto dal portiere. 6.34 Gooooooooool, Guerrato approfitta subito della prima azione, Pro Recco-Brescia 0-1. 7.08 Vanificata il primo attacco di Recco. 7.55? Inizia la partita, palla a Younger. 21.15 Rosa AN Brescia: 1 Baggi-Necchi, 2 Del Basso, 3 Guerrato, 4 Faraglia, 5 Balzarini, 6 Gianazza, 7 Dolce, 8 Giri, 9 Alesiani, 10 Ferrero, 11 Irving, 12 Gitto, 13 Massenza Milani.

